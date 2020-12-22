Alaşehir'de hizmet filosu büyüyor

Alaşehir Belediyesi, hizmet aracı filosuna 4 yeni araç hibe edildi. İş insanları tarafından hibe edilen araçlar, belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nunda katıldığı törenle hizmete girdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2020 Salı, 10:10
Alaşehir'de hizmet filosu büyüyor
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Alaşehir Belediye'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, göreve gelmesiyle birlikte tasarruf tedbirleri kapsamında, yıllardır kiralık araçlarla alınan hizmetlere son vererek, kendi öz varlıklarına yönelmiş, bu kapsamda belediye hibe edilen 16 araçla hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 18 ay önce hibe yoluyla temin edilen  16 aracın ardından, bu günde 4 yeni araç hibe yoluyla hizmete girdi.

Araçların hizmete girmesi törenine katılan belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu,   "Bu gün 4 tane daha hibe aracımız hizmete girdi. Bir tanesi şehir iiçndeki külleri toplamak için kullanılacak olan danperli kamyon, bir tanesi caddeleri süpürmek için süpürme aracı, bir tanesi silindir ve mini kepçeyi taşıyan kasalı kamyon, bir tanesi de vito hizmet aracı ile Alaşehir’e ve Alaşehirlilere hizmet verilecek. Bunlarla birlikte hibe araç sayımız 20’ye ulaştı. Böylece hiç kiralık aracımız kalmadı. Bundan böyle belediye olarak kendi araçlarımızla hizmet vereceğiz. Amacımız Alaşehir ve Alaşehirlilere laik oldukları en güzel ve kaliteli hizmeti verebilmek. Temel ilkemiz Alaşehirlilere en güzel hizmeti verirken, kendi öz varlıklarımızı kullanarak, kaynaklarımız gereksiz yerlere harcamamak" dedi.


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