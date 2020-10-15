“Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”

15 Ekim 2020 Perşembe, 16:44

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ALBAYRAK 2023 HEDEFLERİNİ ÇÖPE ATTIĞINI İLAN ETTİ”

“Berat Albayrak’ın açıkladığı YEP 2013’ten beri Ak Parti’nin ve Cumhurbaşkanı’nın her gün zikrettiği 2023 hedeflerini çöpe attım dedi, bunlar hayal dedi, bunlar yanlış dedi, hikaye dedi. Erdoğan 2023 yılında 25 bin dolar milli gelir diyor fert başına. Bu gerçeği ifade etmiyor dedi, gerçek 10 bin 400 dolar dedi. Erdoğan 2 trilyon dolar milli gelir söylüyor dedi. Gerçek bu değil dedi, gerçek 880 milyar dolar dedi. Erdoğan 500 milyar dolar ihracat dedi, bu yanlış dedi, bu 276 milyar dolar dedi. Türkiye’de sanayici olsanız ne Türkiye için ne düşünürsünüz.

“DİLLERİNİN SÖYLEDİĞİNİ KULAKLARI DUYMUYOR”

2017 yılında Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın döviz mevduatları 130 milyar dolar. 3 yıl sonra 220 milyar dolar yani Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayanlar Türk lirasına güvenmedikleri için dövize yöneliyor. Türk lirası maddi bayraktır. Bu neden düşüyor, güven düşüyor. Dilinin söylediğini kulağı dinlemeyen bir yönetim olur mu? Yıl sonuna söylediği, 2018 yılından itibaren her 1,5 aya bir paket açıklamış ve hiçbiri tutmamış bir yönetim var. Türkiye’de Ak Parti döneminde sigaradan 145 milyar dolar vergi toplandı. Türkiye’nin potansiyeli var Türkiye’yi tekrar yatırım yapılabilir bir atmosfere kavuşturmak zorundayız.

“İKTİDAR HALKIN MESELELERİNDEN KOPMUŞ”

Genel Başkan Grup konuşmasında söyledi bir esnaf dükkanına gittik dedi ki, 90 bin lira borcum var ödeyemiyorum. Niçin kapatmıyorsun dedi Genel Başkan, kulağına eğildi dedi ki, üç kişi çalışıyor bunları sokmağa mı atayım. Bu tabloları yaşayan bir Türkiye var ve bunlardan habersiz bir Türkiye var. 1,5 milyon öğrencinin interneti yok. 7,5 milyon çocuk yeterince ısınamıyor Türkiye’de. Böyle bir Türkiye var. Halkının meselelerinden kopmuş bir Türkiye var

“TÜRKİYE'NİN IŞIKLARI ZAYIFLADI”

Fantezi ile yaşıyoruz. Anayasa Mahkemesinin ışıkları açıkmış kapalıymış. Önemli olan Türkiye’nin ışıkları, Türkiye’nin üretim yapan her biriminin ışıkları. Türkiye’nin ışığını zayıflatamayız, Türkiye’nin ışığı zayıflarsa bölge karanlıkta kalır. Türkiye’nin ışıkları zayıfladı artık bunu kapatıp yeni bir döneme geçmemiz lazım.

“HUKUK OLMADAN İNSANLIK OLMAZ”

Adaleti konuşmuyoruz, Anayasa Mahkemesi askıya alınmış, Anayasa Mahkemesi kararını bir alt mahkeme dinlemiyor kime güvenecek sokaktaki insanlar. Paris’te, Londra’da, Berlin’de, Tokyo’da sokağa çıkan insan yargı var, devlet var diye o güvenle sokağa çıkıyor. İstanbul’da, Bursa’da, Ankara’da, Erzurum’da, Diyarbakır’da, Edirne’deki insanımızın hakkı değil mi? 2014 yılından Abdülhamit Gül Bursa’yı ziyaret ediyor ve ifadesi bu, yargıya güven yüzde 20’nin altına düştü. Kalkınmanın Bismillahı hukukun üstünlüğüdür. Hukuk olmadan insanlık olmaz, ekonomi falan zaten olmaz. Bunlar Türkiye’nin gerçekleri değil. Bunlar bugünkü yönetimin geldiği nokta ışıklarının gücünün tükenmesiyle Türkiye’yi karanlığa gömen bir süreç. Ranttan ellerini bir kesseler, çabuk zenginleşmeden, bedava büyük servet sahibi olmaktan ellerini çekselerdi Türkiye farklı olur.

“TÜRKİYE 2 YIL ÖNCEYE GÖRE DAHA FAKİR”

Gerçek gündemden kopuk bir Türkiye var. Türkiye gerçekten fakirlikle boğuşuyor. Bugüne ait bir şeyi olmayan geçmişi anlatırmış. Genelde Ak Parti’nin şöyle bir stratejisi var, bir şey söylediğinizde 2002, 20 yıl geçti hale 2002 var. Türkiye 10 yıl önceye göre hane başına 3 bin 500 dolar daha fakir. Türkiye iki yıl önceye göre 160 milyar dolar daha fakir. Türkiye maalesef bu nedenle 20. Ülke olma durumuna düştü.”