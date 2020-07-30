Albayrak: Adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha göstereceğiz

30 Temmuz 2020 Perşembe, 12:37

Koronavirüs salgının yarattığı endişelerle nisan ayında dip yapan ekonomik güven endeksi, toparlanmayı sürdürerek temmuzda da bir önceki aya göre yüzde 11.8 artışla 82.2 puana çıktı.

Ekonomik güven endeksi koronavirüs endişeleriyle nisanda keskin gerileyerek 51.3 değerini aldı ve endeks tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Endeks mayıs ayında 61.7'ye haziranda 73.5'e yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından temmuz ayı ekonomik güven endeksini değerlendirdi. Albayrak, "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" dedi.