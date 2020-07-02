Albayrak çiftine sosyal medyada saldırı soruşturması: Bir kişi tutuklandı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 11:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, paylaşımlarından dolayı pişman olduklarını Bakan Albayrak ve eşinden özür dilediklerini söyledikleri öğrenildi.

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4 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 18 yaşından küçük şüpheli çocuk şube müdürlüğüne gönderilirken ifadeleri tamamlanan Muammer K. ile Mehmet F.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye götürülürken sorulan sorulara cevap vermedi. Öte yandan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede, "Berat Albayrak ve eşinden özür diliyoruz. Yaptıklarımıza çok pişmanız" dedikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.