Albayrak, MHP’linin sorularını da muhalefete yaptığı gibi ‘link’li yanıtladı
Muhalefetin soru önergelerine internet sitesi link’i göndererek yanıt vermeyi alışkanlık haline getiren Hazine Bakanı Albayrak, ittifak ortağı MHP’nin Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’e de yanıt için aynı yolu kullandı. Link’te yanıt yer almadı.
Kendisine yöneltilen soru önergelerine internet sitesi linki göndererek yanıt vermeyi alışkanlık haline getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, AKP’nin ittifak ortağı MHP’den tepki geldi. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, koronavirüs salgınından etkilenen yerel basının desteklenmesine yönelik Albayrak’a verdiği önergeye “linkli yanıt” alması üzerine ikinci bir önerge daha verdi. Özdemir, önergesinde, kendisine gönderilen linkin sorduğu sorulardan “sadece birine” yanıt verdiğini belirterek, diğer sorularının da yanıtlanmasını istedi.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yerel medyanın sorunlarını Meclis gündemine taşıyarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Özdemir, önergesinde, “Görsel yahut yazılı faaliyet gösteren yerel medyaya acilen destek verilmesi ve bu kuruluşların en azından nefes almalarının sağlanması gerekmektedir” diyerek, Albayrak’a 7 soru yöneltti.
SADECE BİRİNE YANIT
Özdemir’in önergesine yanıt veren Albayrak, muhalefet milletvekillerinin önergelerinde yaptığı gibi, AKP’nin ittifak ortağı olan MHP’ye de “link” gönderdi. Linki inceleyen MHP’li vekil ise sorduğu 7 sorudan sadece birine yanıt alabildiğini belirtti. Sorularına yanıt alabilmek için yanıtsız kalan 6 sorusunu yeniden yönelterek, Albayrak’a ikinci bir önerge veren Özdemir, şunları kaydetti: “Vermiş olduğum soru önergesine bakanlığınız tarafından ‘Soru önergesinde bahsi geçen hususlara ilişkin bilgiler; https://www.bik.gov.tr/basin-ilan-kurumunun-gazeteleri-rahatlatacak-destek-paketi/ adresinde yer almaktadır’ şeklinde cevap verilmiştir. Yapılan incelemede de sadece ‘Basın çalışanlarına ve işsiz kalanlara Basın İlan Kurumu vasıtasıyla maaş desteği verilmesi ve tüm medya çalışanlarına bir yıllık maaşlarının yarısı kadar, isteğe bağlı olarak, uzun vadeli faizsiz kredi desteği verilmesi sağlanabilir mi?’ sorusuna ilişkin bilgilerin bulunduğu ama diğer sorulara ilişkin bir bilgi bulunmadığı görülmüştür.”
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