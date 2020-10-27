Albayrak 'yeni bir dalganın ufukta olduğunu' duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." dedi.
Türk Lirası dolar karşısındaki değer kaybında bugün bir rekor daha yaşanırken gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'yeni yatırım dalgası' duyurusu geldi.
"Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." dedi.
Albayrak, "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi." diye konuştu.
Bakan Albayrak, Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanlarının; lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücü olduğunu söyledi.
Albayrak, "Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, "Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor." dedi.
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