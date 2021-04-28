Alçı'dan kapanma yorumu: Kapanan yalnızca esnaf; bu nasıl bir "tam" kapanma

28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:27

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Ben bu kapanmadan hiçbir şey anlamadım" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Alçı bugünkü yazısında, 18 günlük tam kapanmayı değerlendirdi. Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak olan tam kapanma için "Bu nasıl bir ‘tam’ kapanma, hiç anlamadım" diyen Alçı, yasaktan birçok iş kolunun muaf olmasını eleştirdi.

Alçı, "Özetle maaşla çalışan aylık düzenli gelirini temin edeceğine göre olan yine esnaf ve küçük-orta boylu işletmelere olacak. Böyle ‘tam kapanma’ olur mu" dedi.

Nagehan Alçı'nın yazısı şöyle:

Perşembe akşamı 19’dan itibaren ‘tam kapanma’ olacak deniyor ama ben bu nasıl bir ‘tam’ kapanma, hiç anlamadım sevgili okurlar.

Kime sorsam "Bizim iznimiz var" ya da "Biz kapsam dışıyız" diyor.

Tüm imalathaneler açık. Fabrikalar açık. Sadece ilaç ya da gıda değil ayakkabıdan, kozmetiğe her türlü üretim kesintisiz sürüyor. İnşaatlar da öyle. Benim buna itirazım yok, eğer ekonominin çarklarının dönmesi için bu zorunluysa yapılmalı ama ismine de ‘tam kapanma’ denmemeli…Tüm işçiler ve üretim zinciri çalışanları işbaşı yapmaya devam edecek.

Bu milyonların sokaklarda olması demek.

Muhasebeciler, site yöneticileri, yarış atı antrenörleri, haşere ve zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan şirketlerin görevlileri de çalışıyor.

Estetik merkezleri bile kendilerini sağlık kuruluşları kapsamına sokuyorlar ve çoğu açık.

Kısacası kapanan yalnızca esnaf. Yani eve hapsedilen ve maalesef artık rutin hale gelen çocuklar ve 65 yaş üzerine bir de esnaf ve kamu görevlilerinin önemli bir kısmı eklendi. Değişen bu.

Özetle maaşla çalışan aylık düzenli gelirini temin edeceğine göre olan yine esnaf ve küçük-orta boylu işletmelere olacak.

Böyle ‘tam kapanma’ olur mu?

Bu koşullar altında eve kapatılan esnaf ne yapacak? Finansal bir rahatlatma adımının da bu kapanmayla beraber gelmesi, dün yazdığım gibi tüm kredi borçlarının otomatik olarak ertelenmesi gerekmez mi?

Tam kapanma gıda ve ilaç dışındaki alanların kapanması demek. Perşembe akşamından itibaren uygulanacak olan kısmi kapanmanın kapsamının genişlemesinden ibaret.

Bence bu şekilde uzun istisna listeleri ile yalnızca süreç uzuyor.

Kapanacaksak hakikaten kapanalım ve bu kabustan bir an önce kurtulalım.

43 maddelik istisna listesine haşere ilaçlama şirketleri girdi ama okullar giremedi. Bravo bize!

İşin acı yanı şu: Bu ülkede okulların özellikle ilkokulların pandemi sürecinde son kapanması gereken yerler olduğunu bir türlü anlatamadık. Bütün itibarlı uluslararası kuruluşların raporlarını hatırlattık, bilimsel verileri ortaya koyduk ama sonuç değişmedi.

Hakkını yemeyeyim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dünyayı takip eden iyi bir eğitimci. Tek başına ciddi bir mücadele verdi ama olmadı. Kimsenin önceliği çocuklar değil… Bırakın ilkokulları bu kez kreşleri bile kapattılar!

18 günlük kısıtlama detaylarına bakıyorum, birçok iş kolu bir ucundan istisna listesine girmiş, at yarışı antrenörlerinin, haşere ilaçlama şirketlerinin bile çalışmalarına ara verilmemesi gerektiği düşünülmüş ama okullar 43 listelik istisna listesine girmeyi başaramamış.,

Halbuki tüm gelişmiş ülkelerde okullar ilk 10’a giriyor sevgili okurlar…

Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Maalesef geldiğimiz noktada artık şunu söylemem gerekiyor: okullar pandemide güvensiz olduğu için değil önemsiz görüldüğü için kapalı tutuluyor.

Kimsenin önceliği bu ülkenin gelecek kuşakları olan çocuklarımız değil.

Yarış atlarının bile antrenman yapmalarının elzem olduğu düşünülüyor ama çocukların 15 aydır evde hapsolmasını iktidarından muhalefetine kimse umursamıyor…

Çok üzgünüm…

Araçların çıkması yasak ise araç muayene istasyonları neden açık?

Kısıtlamadan muaf işyerleri listesinde araç muayene istasyonları da yer alıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması varsa, araçla markete, bakkala gitmek yasaksa araç muayenesine gitmek neden serbest?

Öte yandan işyerleri, dükkanlar kapalı ama muhasebeciler, mali müşavirler görev başında. Site yöneticileri de öyle. Kamu görevlileri ve banka çalışanları uzaktan çalışabiliyorken site yöneticileri niçin çalışamıyor?