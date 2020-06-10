Aldanmadı, haklı çıktı

10 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Emekli Koramiral Atilla Kezek, FETÖ’nün kumpas davaları dönemini anımsatarak, “Müyesser Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kurulan kumpası en iyi görenlerdendi. Aldanmadı ve haklı çıktı. Son dönemde soruşturma geçiren, gözaltına alınan, tutuklanan gazetecilere bir bakın hemen hepsi geçmişte cemaat denilen örgütün hedefinde olan kişiler. Yoksa yılan kış uykusundan uyanıyor mu” dedi.

E. Koramiral Kezek, gazeteci Müyesser Yıldız’ın “askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltında tutulmasına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Kezek, “Kumpas davaların TSK ve yargıdan başlayıp bir virüs gibi devletin yaşamsal kurumlarını sarıp ele geçireceğini, bunun Türkiye üzerinde oynanan oyunların ön hamleleri olduğunu kamuoyuna anlatmaya çalıştığı dönemlerde FETÖ’nün hedefi oldu ama yılmadı. Yoksa yine ‘birileri tarafından bir yerlere yerleştirilmiş belge ve dijitaller mi var’ diye düşünmeden edemiyor insan” diye konuştu.