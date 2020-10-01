ALES başvuruları başladı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 6 Aralık'ta uygulanacak sınava başvurularını bugünden itibaren 12 Ekim'e kadar yapabilecek.
Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.
Başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2020-ALES Kılavuzu'nda yer alıyor.
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