ALES sonuçları açıklandı!

03 Eylül 2020 Perşembe, 10:09

ÖSYM'nin yayımladığı duyuruda,

"16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-Ales/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" denildi.