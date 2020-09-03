ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları bugün açıklandı. ALES'e katılım sağlayan adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebiliyor.
ÖSYM'nin yayımladığı duyuruda,
"16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-Ales/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" denildi.
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