ALES’te en yüksek puanı alan öğrencilere en düşük puan verildi
Gaziantep Üniversitesi’nde yüksek lisans mülakat sınavında, 12 öğrenciye 90 puan, 8 öğrenciye 95 puan verildi. Öğrencilerin listesinin önceden hazırlandığı iddia edildi.
Gaziantep Üniversitesi’nde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) en yüksek puanı alan öğrencilere mülakatta en düşük puan verildi. Şahinbey Belediyesi CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan, rektör Arif Özaydın’a seslenerek “Bu mağdur edilen gençlerin umudunu, emeğini, geleceğini çalarak büyük kötülük yapıyorsunuz” dedi. Alınacak öğrenci listesinin önceden hazırlandığı ileri sürüldü.
Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalı’nın bahar dönemi yüksek lisans mülakatları 25 Ocak tarihinde “Zoom” uygulaması üzerinden online olarak yapıldı. Sonuçlar 29 Ocak’ta açıklandı, buna göre asil olarak yerleşen 12 öğrenciye mülakatta 90 puan verildi. Mülakata katılan 6 öğrenciye 10 puan, 2 öğrenciye de 5 puan verildi.
‘LİSTELER HAZIRDI’ İDDİASI
Bölümdeki akademisyenlerin, mülakattan önce yüksek lisansa hak kazanacak öğrencilerin listesini hazırladığı iddia edildi. Yüksek lisans için mülakata katılanlar arasında 88.4433 puanla en yüksek ALES puanına sahip olan Alperen Kaçmaz’a 5 puan verilmesi dikkat çekti. Yedekte yer alan Kaçmaz, yüksek lisans yapmaya hak kazanamadı.
Cumhuriyet’e konuşan Alperen Kaçmaz, asil listeye yerleşen tüm öğrencilere 90 puan verildiğine dikkat çekerek “Nasıl olur da 12 öğrenci aynı puanı alabilir? Hepsi mi aynı cevabı verdi?” dedi. Geçen dönem mülakatın olmadığını, sadece ALES ve okul puanıyla yerleştirme yapıldığını anımsatan Kaçmaz, bu dönem için mülakatın getirildiğine işaret etti. Hidrolik anabilim dalı yüksek lisans mülakat sonuçlarına göre ise ikinci en yüksek ALES puanını alan bir öğrenciye 2 puan verildi. Aynı mülakat sonuçlarına göre 8 öğrenciye 95, 9 öğrenciye 20 puan verildi.
Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan, üniversitenin rektörü Prof. Arif Özaydın’ı istifaya çağırdı. Şencan, “Bilim yuvaları iktidar hamasetliği yapılacak yerler değildir. Ahlak çok önemlidir” dedi.
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