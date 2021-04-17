Alev Şahin ve Mehmet Dersulu, ‘hak ihlali’ kararına karşın tutuklu yargılanıyor

17 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemi yaptıkları için “haklarında daha önce verilen adli kontrol kararlarına rağmen eylemlerine yoğun bir şekilde devam etmeleri” gerekçesiyle tutuklu yargılananlardan Nazan Bozkurt, Alev Şahin ve Mehmet Dersulu’nun Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Nazan Bozkurt hakkında tahliye kararı verirken AYM’nin aynı gösterilerle ilgili “hak ihlali” kararını gerekçe göstererek tahliye isteyen Alev Şahin ve Mehmet Dersulu’nun tutukluluğuna hükmetti.

TAZMİNAT KAZANDILAR

Karara tepki gösteren avukat Refik Atalay, Yüksel Caddesi’ndeki eylemleri sebebi ile benzer suçlamalarla açılan tüm davaların beraat ile sonuçlandığını dile getirdi. Atalay, “Alev Şahin ve Mehmet Dersulu’nun aynı gerekçelerle 7 aydır tutuklu yargılanmalarının hukuksal bir açıklamasının olmadığını düşünüyorum. Tutukluluk bir yana, AYM birkaç ay önce verdiği, Esra Özakça ve Nazan Bozkurt kararlarında Yüksel’deki eylemlere katıldıkları gerekçesi ile başvurucuların ev hapsinde tutulmalarını bile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali olarak nitelendirdi. Ve hak ihlali sebebi ile başvurucular lehine manevi tazminat ödenmesine karar verdi” diye konuştu. Şahin ve Dersulu’nun bu aşamada derhal tahliye edilmelerinin hukuksal bir gereklilik olduğuna değinen Atalay, “Buna karşın hukuksal durumları birbirleri ile neredeyse aynı olan dosya sanıklarından bir kısmının tutuklu, bir kısmının tutuksuz yargılanması bile mahkemenin tutukluluğun devamı yönünde vermiş olduğu kararlarının yalnızca hukuksal bir kaygı ile verilmediğini açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.