‘İşimi istiyorum’ eylemiyle gündeme gelen Nazan Bozkurt’a 20 bin TL tazminat ödenecek
Ankara’da dört yıldan bu yana “işimi istiyorum” eylemi yapan, polis tarafından göz kemiği kırılan ve yüzlerce kez gözaltına alınan Nazan Bozkurt’un “ev hapsi” kararı hakkında bireysel başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), hak ihlali kararı verdi. Ayrıca AYM, Bozkurt’a 20 bin TL ödenmesine hükmetti.
Ankara Çankaya Nüfus Müdürlüğü’nde 10 yıllık memurken 23 Ocak 2017’deki KHK ile görevinden çıkarılan Bozkurt, kendisi gibi ihraç edilmiş arkadaşlarıyla “İşimizi geri istiyoruz” talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem yapıyor. Bozkurt, eylem yaptığı dört yıl içerisinde 3 kez ev hapsi cezası almıştı. Şu an “yoğun eylem yapmak” gerekçesiyle tutuklu olan Bozkurt hakkındaki son ev hapsi kararı ise eylemlerinin 1316. gününde verilmişti.
‘SOMUT DELİL YOK’
AYM, “ev hapsi” kararını oyçokluğuyla “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını” ihlal ettiği yönünde değerlendirdi. Kararda, Bozkurt’un yaptığı eylemlerin örgütün amaçları doğrultusunda sergilendiğine yönelik somut bir delil olmadığı belirtilerek başvurucunun işten çıkarıldığı için oturma eylemlerine başladığı bilgisi yer aldı.
Ayrıca Bozkurt’a 20 bin TL ödenmesine hükmedilen kararda şu ifadeler yer aldı: “Başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik müdahale nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya net 20.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir.”
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