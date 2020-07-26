Alevi yurttaşların köy yolu asfaltlanmazken komşu köyün yolu üçüncü kez asfaltlandı

26 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Ayrımcılığı sosyal medyadan dile getiren Atkıran köylülere kendi köylerinden iktidar partisine oy çıkmaması nedeniyle ayrımcılık yapıldığını savundu.

Köylüler, “Atkıran köyü ile Bedirören köyünün yolları aynı yol ayrımında. Biz yıllardır yolumuzun asfaltlanmasını istiyoruz, devlet sesimizi bir türlü duymuyor. Yanı başımızdaki Bedirören köyünün yolu üçüncü kez asfaltlandı. Bu ayrımcılık devletin ayıbıdır. Söz verildiği halde yolumuz asfaltlanmazken yanımızdaki köye üçüncü kez asfalt döküldü. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Biz bu ülkede vergi vermiyor muyuz? Askere gitmiyor muyuz? Bizler halk değil miyiz? Millet değil miyiz? Bize niçin ayrımcılık yapılıyor” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yaşanan durumun Atkıran köyü ile sınırlı olmadığını, Türkiye’nin dört bir yanında yaşandığını ve AKP iktidarının kendisine oy çıkmayan Alevi köylerine hizmet götürmeyerek onları cezalandırdığını söyledi.

‘AYRIMCILIK HER YERDE’

Karasu, “Bu köyün yolunun asfaltlanmamasının ana nedeni, bu köyden AKP’ye oy çıkmamasıdır. İktidar sadece Sivas’ta değil Anadolu’nun dört bir yanında aynı ayrımcı politikalarını sürdürüyor. Bu durumla ilgili TBMM’de konuşma da yaptım. Ardahan Göle’de Yeniköy diye bir köy var ve bu köy, 780 nüfuslu bir köy. 24 Haziran seçimlerinden önce köyün yol çalışması başlatılıyor, köyden AKP’ye oy çıkmayınca makineleri toplayıp geri götürüyorlar. İktidarın siyasete, vatandaşa bakış açısı bu, ayrımcı, ötekileştirici bir anlayış. CHP’ye oy veren Alevi köyler hizmet ve KÖYDES programlarında ikinci plana atılıyor” dedi.

Bu arada, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Atkıran’a yönelik ayrımcılığı TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle önerge veren Kenanoğlu, “Atkıran yolunun yapılmamasında sorumlu yetkili idare hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır” sorusunu yöneltti.