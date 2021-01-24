Alex de Souza'dan Mesut Özil'e "hoş geldin" mesajı
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Erdoğan'a hakaret davasında, hukukun üstünlüğü yanıtı
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Erdoğan'a hakaret davasında, hukukun üstünlüğü yanıtı
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha