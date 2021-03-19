Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeri başlıyor

19 Mart 2021 Cuma, 10:43

Alex de Souza, futbolculuk döneminde sahaya yansıttıklarını artık kenar çizgisinin hemen arkasından futbolcularına aktaracak. Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasına giren Breziyalı, ülkesinde teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmak üzere.

Globo'da yayına katılan Alex, Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımının başına geçmek üzere. Görüşmeler devam ederken anlaşma sağlanması halinde 43 yaşındaki Alex, Nisan ayında başlayacak iki yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Daha önce Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Alex de Souza'yı gündeme alacaklarını açıklamış ancak ilerleme kaydedilememişti.

Son olarak Brezilya’nın Coritiba'dan top koşturan Alex, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giymiş 2015’te aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.