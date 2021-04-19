Alex Ferguson: "Avrupa Süper Ligi futbola hakaret"
Manchester United'ın efsanevi menajeri Alex Ferguson, 12 kulüp tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi'nin futbola zarar vereceğini söyledi.
Premier Lig, La Liga ve Serie A'dan toplam 12 takımın katılımıyla oluşturulan Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin eleştiriler devam ediyor. Manchester United ile 13 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Alex Ferguson, Avrupa Süper Ligi için, "Bundan bahsetmek 70 yıllık Avrupa futboluna hakarettir." dedi.
"EVEREST DAĞI'NA TIRMANMAK GİBİYDİ"
Reuters'a verdiği demeçte Ferguson şunları söyledi "Aberdeen ile Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan bir menajer olarak bu kupa, İskoçya'daki küçük bir taşra kulübü için Everest Dağı'na tırmanmak gibiydi. Everton Şampiyonlar Ligi'nde oynama hırsıyla yeni bir stadyum inşa ediyor ve 500 milyon sterlin harcıyor."
"KARAR VERME SÜRECENİN BİR PARÇASI DEĞİLDİM"
Manchester United'ın yönetim kurulu üyelerinden olan Ferguson, "Tüm taraftarlar rekabeti olduğu gibi seviyor. United'da çalıştığım dönemde dört Şampiyonlar Ligi finalinde oynadık ve bunlar her zaman en özel gecelerdendi. Karar verme sürecinin bir parçası olmadığım için Manchester United'ın buna dahil olduğundan emin değilim." ifadelerini kullandı.
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