Alex Telles: “Galatasaray, sonsuza kadar benimle olacak”
Manchester United’ın sol beki Alex Telles Galatasaray’da forma giydiği dönemle ilgili, “İstanbul başta biraz korkutucu olsa da orada harika zaman geçirdim. Galatasaray, sonsuza kadar benimle olacak.” dedi
Premier Lig takımlarından Manchester United’a geçtiğimiz sezon transfer olan Alex Telles, Brezilya’da yayın yapan RBS TV’ye açıklamalarda bulundu. Telles, İstanbul’a ilk geldiğinde zorlandığını ve korktuğunu belirtirken sonrasında şehre alıştığını söyledi.
“GALATASARAY BANA AVRUPA’NIN KAPILARINI AÇTI”
Telles şu ifadeleri kullandı, “İstanbul'a ve Galatasaray’a karşı büyük bir sevgim var. Orada iki yıl yaşadım. Galatasaray bana Avrupa'nın kapılarını açan kulüp oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı verdi.
Türkiye’deki taraftarların tutkusunu biliyordum. Galatasaray’a transfer olduğumda gençtim. Başta biraz korkutucuydu ama sonra alıştım. Orada iki yıl geçirdim, dört şampiyonluk kazandım. Harika olan şehirden bahsetmiyorum bile. Farklı bir kültür, farklı bir dil. Kariyerimin çok güzel bir dönemiydi ve sonsuza kadar unutamayacağım.”
“MANCİNİ’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”
Brezilyalı oyuncu eski antrenörü Roberto Mancini ile ilgili ise, “Inter dönemi kariyerimin çok önemli bir parçasıydı. Beni oraya götüren Roberto Mancini’ydi. Hem Galatasaray’a hem de Inter’e beni o getirdi. Ona çok şey borçluyum. Saha dışında olduğu kadar saha içinde de çok fazla katkısı oldu.” dedi.
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