Galatasaray: "Yeniden buluşmamıza çok az kaldı"
Kulüp sarı-kırmızılı taraftarlara, "Büyük Galatasaray taraftarı! Yeniden buluşmamıza çok az kaldı! O güne kadar tedbirlere uymaya devam" paylaşımı yaptı.
Yeni sezonda stadyumlara taraftarların yüzde 50 kapasite ile alınacağının açıklanmasının ardından Galatasaray sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara, "Büyük Galatasaray taraftarı! Yeniden buluşmamıza çok az kaldı! O güne kadar tedbirlere uymaya devam" paylaşımı yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrasında 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına karar vermişti. Taraftarlar uzun süredir hasret kaldıkları stadyumlara yeni sezonda kavuşacak. Galatasaray da sosyal medya hesabından taraftarlar için paylaşım yaptı. Taraftarların maçta tezahürat yaptığı videoyu paylaşan sarı-kırmızılılar, "Büyük Galatasaray Taraftarı! Yeniden buluşmamıza çok az kaldı! O güne kadar tedbirlere uymaya devam" notunu ekledi.
Galatasaray yüzde 50 kapasiteyle 26 bin kombine satabilecek.
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