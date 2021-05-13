Alexander Ceferin: "Türkiye’ye gösterdikleri anlayış için minnettarız"
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınmasının ardından, "Ortalık ve işbirliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterdikleri anlayış için de Türkiye’ye minnettardır" dedi.
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınmasıyla ilgili, "UEFA, devam eden ortalık ve işbirliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterdikleri anlayış için de Türkiye’ye minnettardır" diye konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınmasının ardından Manchester City - Chelsea maçı, Portekiz’in Porto kentinde oynanacak. Dragao Stadı’ndaki maça 6 bin Chelsea, 6 bin Manchester City taraftarı alınacak. İstanbul’dan finalin alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Alexander Ceferin, "Türkiye Futbol Federasyonu ve yöneticiler, UEFA’nın seyircili maçlar konusundaki çabasının farkında. Son iki yılda İstanbul’u final için başarılı bir şekilde hazırlaması nedeniyle UEFA bu karardan ötürü üzgünlük duyuyor. UEFA, devam eden ortalık ve işbirliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterdikleri anlayış için de Türkiye’ye minnettardır. Gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve bir çok organizasyonda İstanbul ve Türkiye’de olmayı umuyorum" dedi.
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