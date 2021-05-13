Futbol Ekonomisti Tuğrul Akşar, UEFA'nın kararını yorumladı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 14:32

UEFA son dakika kararıyla 29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final müsabakasını Porto'nun Estadio do Dragao Stadı'na taşıdığını duyurdu. Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar bu konu hakkındaki görüşlerini cumhuriyet.com.tr'ye aktardı:

"İstanbul'dan Porto'ya alınmasının çeşitli sebepleri olabilir. Türkiye'de vaka sayısı daha yüksekken bu kararı almayan UEFA, vaka sayısı düşmesine rağmen bu kararı alıyorsa bunun ardında merkezi ligleri koruyan bir sebep arayabiliriz. Dolayısıyla bunun arka planına baktığımız zaman, UEFA'nın ve aynı zamanda İngiliz hükümetinin almış olduğu bu kararların, siyasi bir karar olabileceğini, UEFA'nın buna uymuş olabileceğini de söyleyebiliriz. Ayrıca gerçekten sağlık koşulları nedeniyle Türkiye'yi güvenilir bulmamış olabilirler. Türkiye'de aktarılan verilerin güvenli olmadığı da düşünülüyor. Olayın o boyutu da var. İstanbul, kırmızı bölge ilan edilmiş durumda. Aslında bu kararın arkasında çok da politik bir sebep aramak doğru olmaz. Bunu da belirtmekte fayda var. Çünkü geçmişte 2004-2005 yılında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finali düzenlenmişti. Politik bir neden olsaydı, yeniden 2021 için Türkiye'yi düşünmezlerdi."

"POLİTİK BİR KARARDAN ÇOK, SAĞLIK SEBEPLERİNE BAĞLI BİR KARAR"

Akşar, "Bence burada politik karardan daha çok, UEFA'nın Türkiye'deki vakaların ve bu vakalara ilişkin verilerin güvenilir olmaması nedeniyle risk almak istememesini sebep olarak gösterebiliriz" diye belirterek, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan Porto'ya çekilmesini, aslında sağlık sebeplerine bağlamanın daha doğru olacağını vurguladı.

"FİNALİN İSTANBUL'DAN ALINMASI MADDİ ANLAMDA TÜRKİYE'Yİ ZARARA UĞRATACAK"

Tuğrul Akşar, bu kararın futbol ve ülke ekonomisini nasıl bir zarara uğratacağı konusunda da: "Şampiyonlar Ligi, yıllık bütçesi, 2.7 milyar avroya kadar çıkabilen bir organizasyon. Her ne kadar tribünde seyirci olmasa da, maçlar tüm dünyada izlenecekti. Türkiye'de düzenleniyor olması, İstanbul logosu olması, bu dönemde özellikle Türkiye'ye turistik anlamda ve tanıtım anlamında ciddi katkıda bulunabilirdi ama sağlık vs. nedenleriyle bunun önemli bir kaybı olacaktır. Hatta İstanbul'dan alınma sebebi, yani Türkiye'nin, İstanbul'un kırmızı bölge ilan edilmesi haberi bile dünyada yanlış bir algıya da sebep olacaktır. Burada en önemli kazanç, salgın döneminde özellikle tanıtım yoluyla, turizm gelirlerinde sıkıntılarımızın olduğu şu dönemde, önemli bir katkısı olacaktı" diye belirtti.