Aleyna Çakır'ın babası: Kızımın mezarına gittim müjdeyi verdim

05 Şubat 2021 Cuma, 11:03

Ankara'da geçen yıl evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan ve daha sonra uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

Sema Esen'in Kırşehir’de yaşayan babası Mehmet Esen, kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.

'RAHAT UYU ADALET YERİNİ BULUYOR'

Baba Esen açıklamasında, "Kızımın mezarına giderek rahat uyu adalet yerini buluyor diye seslendim. Bu daha başlangıç süreci avukatımız takip ediyor. Abisinin de oğluma yaptığı tehditler yanına kalmayacak, bakanlarla fotoğraf çektirip boy göstermeye gerek yok bizler adalete güveniyoruz. Yaşadığımız süreçte en çok teşekkürü gazetecilere yapıyorum. Onlar olmasaydı sesimizi duyuramazdık. Müge Anlı’ya da teşekkür ederiz sesimiz oldu" dedi.