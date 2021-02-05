Aleyna Çakır'ın babası: Kızımın mezarına gittim müjdeyi verdim

Ankara'da geçen yıl evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin, Ümitcan Uygun’a ait olduğunun tespit edilmesi sonrası Esen’in Kırşehir’de bulunan babası Mehmet Esen, kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.

(İHA)
05 Şubat 2021 Cuma, 11:03
Aleyna Çakır'ın babası: Kızımın mezarına gittim müjdeyi verdim
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Ankara'da geçen yıl evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan ve daha sonra uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

Sema Esen'in Kırşehir’de yaşayan babası Mehmet Esen, kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.

'RAHAT UYU ADALET YERİNİ BULUYOR'

Baba Esen açıklamasında, "Kızımın mezarına giderek rahat uyu adalet yerini buluyor diye seslendim. Bu daha başlangıç süreci avukatımız takip ediyor. Abisinin de oğluma yaptığı tehditler yanına kalmayacak, bakanlarla fotoğraf çektirip boy göstermeye gerek yok bizler adalete güveniyoruz. Yaşadığımız süreçte en çok teşekkürü gazetecilere yapıyorum. Onlar olmasaydı sesimizi duyuramazdık. Müge Anlı’ya da teşekkür ederiz sesimiz oldu" dedi.


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