Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen Ümit Can uygun'dan Müge Anlı’ya tehdit

11 Eylül 2020 Cuma, 15:12

Televizyon programı sunucusu Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen Ümit Can uygun'un tehdit mesajlarının kendisine iletildiğini açıkladı.

Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümünü araştıran Müge Anlı, Çakır’ı daha önce darp edip bunu videoya çeken ve olayın şüphelisi olduğu iddia edilen Ümit Can Uygun’un “Stüdyoya nasıl silah sokabilirim” sözleri üzerine “Allah seni bir kere daha yanıltsın da bir gel” cevabını verdi.

Anlı şunları dedi:

“VALLA İSTERSEN YANIL DA GEL”

"Bak Ümitcan programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl katılabilirim, nasıl içeriye silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar. Valla istersen yanıl da gel, bak Allah seni bir kere daha yanıltsın. Hani bir kere yanılttı dövdün kızı canlı yayın yaptın ya. Gelsene hadi gel gel.