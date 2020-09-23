Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili neler biliniyor?

23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:57

Aleyna Çakır'ın ailesi, cinayete işaret ettiğini kaydettikleri otopsi raporunun çıkmasının ardından ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programına katılmaya başladı.

Ailenin ilk kez yayına katıldığı programdan beri Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı'nın Tatlı Sert adındaki programında ele alınıyor.

Aleyna Çakır'ın ailesi tarafından kızlarını öldürmekle Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ise 17 Eylül günü Ankara'da ormanlık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Dağlık alanda bir ormanda başından vurulmuş halde bulunan Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Uygun'un ölüm sebebiyle ilgili henüz resmi makamlarca bir açıklama yapılmasa da ailesi intihar ettiğini ve bunun sebebinin de Müge Anlı'nın programında hakkında yöneltilen suçlamalar olduğunu öne sürüyor.

Ancak Uygun'un ölümüyle ilgili de cinayet mi olabileceğine dair şüpheler dile getiriliyor.

KOMŞUSUNUN KAYDETTİĞİ ÇIĞLIKLAR DİNLETİLDİ

Aleyna Çakır'ın ailesi, "kızlarının katili" olmakla suçladıkları Ümitcan Uygun'un, başka kadınların da zarar görmemesi için bir an önce tutuklanmasını talep ediyor.

Müge Anlı'nın programının bir bölümünde ise komşusunun, Aleyna Çakır'ın hayatını kaybetmeden önce kaydettiği çığlıklar dinletildi.

Aleyna Çakır'ın çığlıklarını duyan baba Çakır, kızının fotoğrafına dokunarak, "Seni duymuyorlar. Bunu duymuyor mu devlet büyükleri. Elinizi niye uzatmıyorsunuz" diyerek ağladı.

Müge Anlı ise ses kaydını yarıda kesti.

Anlı ayrıca kendisinin ve ekibinin Ümitcan Uygun tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

8 Eylül'de Müge Anlı'nın programına katılan Çakır ailesi, 30 Haziran'da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçlarını duyurmuştu.

2 ay sonra ortaya çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı.

Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu, kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılmadığı gerekçesiyle dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Çakır'ın avukatları ise Ümitcan Uygun'un tutuklanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.

Aleyna Çakın'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Müge Anlı'nın programı için 23 Eylül günü verdiği röportajda, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Aleyna'nın tırnaklarında bulunan dokuyu ve üzerinde bulunan sperm kalıntılarını hatırlattı. Bunların kime ait olduğunu bulmak için savcılığın harekete geçmediğini söyledi:

"Bunların Ümitcan'a ait olup olmadığının tespitini istedik savcılıktan. Savcılık buna dair somut bir adım daha atmadı. Bu karşılaştırma dahi sağlanmadı."

NE OLMUŞTU?

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ümitcan Uygun, 3 Haziran'da polisi arayarak Çakır'ı evinde ölü bulduğunu söyledi.

Polis, kayıtlara "intihar" olarak geçen olayın ardından 22 yaşındaki Ümitcan Uygun'un ifadesini aldı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) göre Uygun ifadesinde, "Aleynabir gün önce bana 'Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın' diye mesaj attı. İntihar edeceğini düşünmemiştim. Sabah evine gittiğimde asılı halde gördüm" dedi.

'KORUYUCU TEDBİRLERİN ALINMASINI TALEP EDİYORUM'!

Olayın ardından Ümitcan Uygun'un, gerçek adı Aleyna'ya yaklaşık 1,5 ay önce şiddet uyguladığı ve Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği tespit edildi. Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi.

Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da polise verdiği ifadeye ulaşan DHA'ya göre, Çakır koruma da talep etmişti:

"17 Nisan günü 04.00 sıralarında Ümit U.'nun arkadaşı ve benim de tanıdığım E.Ö. eve geldi. Kapıyı çalıp, 'Ümit hakkında konuşmak istiyorum' dedi. Kapıyı araladığımda ikisi de kapıyı iterek, zorla içeri girdi. Evde arkadaşım M.A. da bulunuyordu. Ümit içeri girer girmez 'O…. seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım' diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk atmaya başladı. Astım hastası olduğum için salonun ortasında bayılmışım. Yaklaşık 20 dakika kadar baygın kalmışım. Kendime geldiğimde Ümit U'nun beni bayılttıktan sonra yerde yatarken telefonuyla Instagram'dan canlı yayın yaptığını öğrendim. Beni tehdit eden ve hakaretler eden Ümit'ten şikayetçiyim. Koruyucu tedbirlerin alınmasını talep ediyorum."

'TOKAT ATTIM, SİNİR KRİZİNE GİRDİ VE BAYILDI'

Uygun, şikayetin ardından gözaltına alındı. Karakolda verdiği ifadesinde "Benim kız arkadaşım olur. Ayrıldık. Olay günü de arkadaşım E.Ö.'yle birlikte evine gittik. E.Ö. kapıyı çaldı. Konuşmak istediğimi söyledim. Eve bizi kendisi aldı. Eşyalarımı istedim. Vermeyeceğini belirterek kesmeye başladı. Bu sırada tokat attım. Sinir krizine girdi ve bayıldı. Yanında bulunan kız arkadaşı M.Ö. de 'Siz gidin ben ilgilenirim' deyince, evden ayrıldık" dedi.

"Ben ne tehdit ne hakaret ettim. Ne de Instagram'dan canlı yayın yaptım. Öyle bir şey olmadı" diyen Ümit Uygun, serbest bırakıldı.

Aleyna Çakır'ın yerde baygın yattığı ve Ümit Uygun'un "Öyle yapılmaz böyle yapılır" diyerek Aleyna'yı gösterdiği canlı yayın görüntüleri, Aleyna hayatını kaybettikten sonra ortaya çıktı.

Bu videoyla birlikte daha önce Ümit Uygun ve Aleyna Çakır'ın farklı yerlerden birlikte yaptıkları bir Instagram canlı yayını da internette yayımlandı.

Burada Uygun'un, "Eve 20 tane kadın çağırdım" dediği, Aleyna'nın da yanıt olarak "Umrumda değil… Benim kapıma gelmeyeceksin anladın mı? Sana öyle bir şeyler yaşatacağım ki senin canın çok kötü yanacak" dediği duyuluyor.

OLAY SIRASINDA YANINDA OLAN ARKADAŞI CANLI YAYINI DOĞRULADI

Aleyna'nın 17 Nisan'daki ifadesinde yer verdiği, Ümitcan Uygun'la birlikte evine gelen arkadaşı E.Ö. de şikayet üzerine ifade vermişti:

"Ümit'in eşyalarını almak üzere gittik. Kendi rızasıyla bizi içeri aldı. Ümit, eşyalarını isteyince, tartışma çıktı. Ben darp ettiğini görmedim. Sema'nın baygın şekilde yattığını gördüm. Ümit, cep telefonuyla Instagram'dan canlı yayın yapınca çok sinirlendim. Hemen evden ayrıldım. Ümit'in aracı olmadığı için ben götürdüm."

DHA, 17 Nisan'daki olayın ardından Uygun'a, 1 ay koruma altına alınan Çakır'ın yanına aynı süre içinde tehdit ve hakarette bulunmama, konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbiri uygulandığını yazdı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: İŞLEMLER CUMHURİYET SAVCISI'NIN GÖZETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Aleyna Çakır'ın daha önce Uygun tarafından şiddet gördüğü ve şikayetçi olduğu haberlerinin ardından, sosyal medyada birçok isim genç kadının öldürülmüş olabileceğini iddia etti ve tepki gösterdi.

Bunun üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 6 Haziran'da bir açıklama yaptı:

"03.06.2020 tarihinde ilimiz Keçiören ilçesinde Sema ESEN (Aleyna ÇAKIR) isimli şahsın ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde yapılan paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

"17.04.2020 günü saat 14:15 sıralarında Sema ESEN (Aleyna ÇAKIR) isimli şahıs Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit UYGUN ve E.Ö. tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit UYGUN tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek Ümit UYGUN ve E.Ö.'den şikâyetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır.

"03.06.2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiş, olay yeri ile ilgili tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili olarak Ümit UYGUN ile B.G. isimli şahısların ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır.

"Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir."

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: İKİ OLAYIN BİRBİRİYLE İLGİSİ YOK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak, "Esen'in 17 Nisan'da darp edilmesiyle 3 Haziran'da ölümü arasında bağlantı bulunmadığı" belirtildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Aleyna Çakır müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

"Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir.

"Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir."