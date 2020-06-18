İsmail Saymaz: Ümit Uygun, Aleyna Çakır'ı yastıkla boğmaya çalışmış
Aleyna Çakır'ın arkadaşı Merve Akkaya'nın ifadelerini paylaşan İsmail Saymaz "Uygun, Aleyna Çakır'ı boğmaya çalışmış" dedi.
İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın, Ümit Uygun tarafından defalarca tehdit edildiği ortaya çıkmıştı.
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