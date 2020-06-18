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İsmail Saymaz: Ümit Uygun, Aleyna Çakır'ı yastıkla boğmaya çalışmış

Aleyna Çakır'ın arkadaşı Merve Akkaya'nın ifadelerini paylaşan İsmail Saymaz "Uygun, Aleyna Çakır'ı boğmaya çalışmış" dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2020 Perşembe, 21:41

İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın, Ümit Uygun tarafından defalarca tehdit edildiği ortaya çıkmıştı. 

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