Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli karantinaya alındı
Aleyna Tilki'nin, koronavirüse yakalandığı şüphesiyle aynı gün yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıktı. Madame Tussauds Müzesi, bunun üzerine esprili bir paylaşımda bulunarak, şarkıcının figürünün karantinaya alındığını duyurdu.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak genç şarkıcı Aleyna Tilki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak Tilki, aynı gün yaptırdığı başka bir testten sonra ise sonucun negatif olduğunu öğrendi.
Sosyal medya hesabından koronavirüs testlerine tepki gösteren Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz?" dedi.
Tilki'nin figürünün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Twitter hesabından koronavirüs testinin bir pozitif bir negatif çıktığını açıklayan @aleynatilkiofficial'a Madame Tussauds İstanbul olarak geçmiş olsun diyoruz."
Dün Twitter hesabından Koronavirüs testinin bir pozitif bir negatif çıktığını açıklayan @aleynatilki'ye @mt_istanbul olarak geçmiş olsun diyoruz! ??Ziyaretçilerimizin güvenliği için Aleyna'nın figürü kısa bir süreliğine karantina altına alındı!?????? #aleynatilki pic.twitter.com/q0hdZ6HOVF— Madame Tussauds İstanbul (@mt_istanbul) November 18, 2020
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