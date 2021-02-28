"Algı operasyonu olmazsa Beşiktaş şampiyon"

28 Şubat 2021 Pazar, 14:25

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, Beşiktaş Youtube kanalına konuk oldu. 'Yönetim Kurulu' isimli programa çıkan Urgancılar, geleğe dair yapılacak icraatlar, basketbol ve futbol takımlarının hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş dahil, tüm kulüplerin mali sıkıntılar içinde olduğunun altını çizen Urgancılar, bankalarla yapılan sözleşmenin revize edilmesini beklediklerini söyledi.

Urgancılar, "Bankalarla sözleşmenin iyileştirilmesi için çalışıyoruz. Tüm kulüpler için başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin önderlik ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kamuoyunda şöyle bir kanaat var: İşte sözleşme revize edilirse sanki Beşiktaş, geceden gündüze, kıştan bahara kavuşacakmış gibi. Ama böyle bir şey olmayacak. Sadece borcumuzun, harcımızın 10-12 yıl daha planlı programlı yönetilebileceği, geçici bir süreyle de olsa nakit akışının yönetilebileceği bir mecraya kavuşacağız. Ama dertlerimiz bitmeyecek. Yoğun bakım ünitesindeki nefes alışverişleri tüm kulüplerin devam edecek. Hepimizin dertleri aynı” diye konuştu.

Yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Urgancılar, ancak bunun pek de kolay olmadığına dikkat çekti. Urgancılar, "Yeni gelir kaynakları yaratmakla karşı karşıyayız. Ama pandemi nedeniyle mevcut kaynakları da kullanamıyoruz. Örneği tribün ve maç günü gelirleri buhar olup gitti.

Özellikle finansal sorunlarla mücadele ediyoruz. Takım Harcama Limitleri nedeniyle yeniden yapılanması gereken bir futbol takımız var. 12-13 branşta amatörlerde mücadele ediyoruz. Bu branşlarda eksik bütçemiz hâlâ daha 60-65 milyon lira civarında. Kendi yağıyla kavrulan branşlar haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Basketbol yıllardır yanlış bir politika izlendiğini belirten Urgancılar, geçen sene başlattıkları altyapı ve gençleştirme hamlesinin kesintiye uğratılmaması gerektiğini vurguladı. Urgancılar, "Basketbolda, rakiplerimizin yıllardır ayırdıkları yüksek bütçeler nedeniyle bizim yarışmacı takımlar kurmamız mümkün değildi. Buna rağmen senelerce neden milyon milyon bütçeler ayırdık, hiçbir zaman aklım almadı. Kaynaklar niye heba oldu? Geçen yıl başlayan yeniden yapılanmayla özümüze dönüş başlattık. Yarına bir köprü kurarken, Anadolu'dan farklı takımlardan aldığımız oyuncularla yaş ortalaması 19.5 olan bir takım kurduk. Sürdürebilirlik çok önemli. Bu da ilkelerden taviz vermemekle olur. Oyuncular yetiştirip onlardan kazanacağımız paralar ve sponsorluklarla bu hikâyeyi roman haline getirmek istiyoruz. Başka da açıkçası şansımız yok. Hâlâ üç dört yıl önceki basketbol borçlarıyla uğraşıyoruz.

Yarın öbür gün burada olacaklar da umarım bu felsefeyi sürdürürler. Milli takımın son maçlarına 4 oyuncumuz çağrıldı. Beşiktaş tarihinde bir rekor. Bunu devam ettirmeleyiz. Sportif başarı gelir mi? Israrlı olursak, har vurup harman savurmazsak o günleri de bekliyoruz. Koçumuz Ahmet Kandemir, 2-3 yıl içinde şampiyon olabileceğimizi de söyledi" diye konuştu.





EN İYİ OYNAYAN TAKIM BEŞİKTAŞ

Futbol bu sezon şampiyonluğun gelip gelmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, "Bir çok genç oyuncumuz var kadromuzda. Ligin en genç takımlarındanız. Şampiyon olacak mıyız? Şampiyon olacağız. Şampiyon olmamız gerekiyor. Benim hayatımda adalet mefhumu çok önemli. Futbolun adaleti sadece iki kale direği arası ve yeşil zemin üzerinde yapılan mücadeleden ibaretse ve top santraya konulduktan sonra çalınan düdükle başlıyorsa ve yine çalınan düdükle bitiyorsa; bunun dışında bir takım yönlendirmeler, bunun dışında algı yönetimleri, bunun dışında farklı şekilde insanları motive etmeler olmazsa...

"FUTBOLUN ADALETİ VARSA..."

Ki Türk futbol tarihinde, -bu konuda söylemeye hiç gerek yok- literatüre şerefli ikincilikler bizim sayemizde yazılmıştır. Bu anlamda futbolun adaleti de varsa, -ki olmalıdır-; bu sadece benim de görüşüm değildir, rakiplerimizin paylaştığı bir görütür: Bizim şampiyon olmamız gerekiyor çünkü şu ana kadar oynanan maçlarda futbolun gerekliliklerini yerine getirip, futbolu en iyi oynayan takım Beşiktaş'tır" dedi.