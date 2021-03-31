Ali Babacan açıkladı: Genel başkanlar teklifimi kabul etti, yakında trafik başlar

31 Mart 2021 Çarşamba, 16:58

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kırklareli'de partisinin il kongresine katılıp, il başkanlığı binasının açılışını yaptı. Açılışın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, parti olarak, diğer muhalefet partileri ile 'parlamenter sistem' üzerine bir çalışma başlatıldığını söyledi.

Babacan, "Parlamenter sistem ile ilgili kendi çalışmamız tamamlanınca, kendi içimizden bir vizyon belgesi çıkartıp, bu belgenin üzerinde diğer siyasi partilerle bir diyalog ve istişare süreci başlatma kararı aldık. Biz yeni kurulan bir parti olduğumuz için, 'hayırlı olsun' ziyaretine gelen genel başkanlar oldu. Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu geldi. Bunlar hep parlamenter sistem isteyen partiler biliyorsunuz. Biz de onların ziyaretinde dedik ki; 'Çalışmamız hazır. Eğer sizin çalışmanız da biterse yakın zamanda arkadaşlarımız otursunlar, çalışmaları yan yana koyup karşılaştırsınlar. Kim parlamenter sistemle ilgili ne ön görüyor? Parametreler ne? Mümkün olduğunca birbirimizi anlamaya çalışalım ve hem de bu çalışmaları mümkün olduğunca tek sayfaya doğru yaklaştıralım' dedik. Daha sonra kendilerini iade-i ziyarete gittiğimde bütün bu saydığım isimler, genel başkanlar sağ olsunlar, teklifimizi kabul ettiklerini ve böyle bir süreci başlatma yönünde karar aldıklarını açıkladılar. Sanırım yakın zamanda bu trafik başlar" diye konuştu.

'PARTİLERİN KAPATILMASINA KARŞIYIZ'

Babacan, partilerin kapatılmasına karşı olduklarını belirterek, "Bizim bu konudaki bakışımız çok açık ve net. Prensip olarak partilerin kapatılmasına karşıyız. Eğer suç unsuru taşıyan eylemler, sözler varsa bunlar bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından, münferiden şahıs bazında ele alınmalıdır. Parti tüzel kişiliklerinin, kapatılma şeklinde cezalandırılmasını biz usul olarak benimsemiyoruz ve buna karşıyız" dedi.

Babacan, daha sonra esnafı ziyaret etti.