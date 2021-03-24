Cumhur İttifakı'nda çatlak yaratan anket! İşte o oranlar

24 Mart 2021 Çarşamba, 16:27

Anketlerde Türkiye'deki vatandaşların çoğunluğunun 3 yılda artan bir şekilde Avrupa Birliği'ne girmeye 'Evet' dediği görülürken, partiler bazında ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

AKP'DEN "AB'YE HAYIR" ARTTI

Ankette kendisini AKP'li olarak tanımlayan vatandaşların "Türkiye, AB'ye üye olmalı mıdır, olmamalı mıdır?" sorusuna Temmuz 2019'da 34,5 "Evet", yüzde 43,6 "Hayır" dedikleri görüldü. Aynı soru Aralık 2019'da sorulduğunda ise 52,8 "Evet", yüzde 32,7 "Hayır" yanıtını verdiler. İktidara oy verenlerde "AB'ye evet" oyları 5 ayda yüzde 20'ye yakın arttı. Bu soruya Ocak 2021'de ise AKP'li seçmenler yüzde 46,4 "Evet", yüzde 38,6 "Hayır" cevabını verdi. Bu iki yıllık sürede AKP seçmeninin AB'ye desteğinin düştüğü gözlemlendi.

CHP'DEN YÜZDE 20 "HAYIR"

Aynı ankette kendisini CHP'li olarak tanımlayan vatandaşların Temmuz 2019'da yüzde 61,4 "Evet", yüzde 22,3 "Hayır" derken, bu soruya Aralık 2019'da 54,2 "Evet," yüzde 42,1 "Hayır" yanıtını verdiler. CHP'ye oy verenlerde "AB'ye evet" diyenlerde 5 ayda yüzde 7'ye yaklaşık düşüş görüldü. Aynı soru Ocak 2021'de sorulduğunda ise yüzde 77 "Evet", yüzde 38,6 "Hayır" denildiği görüldü. Bu 2 yıllık sürede "AB'ye evet" diyen CHP'lilerin oranı yüzde 20'ye yakın arttığı görüldü.

MHP SEÇMENİNDEN AB'YE DESTEK ARTTI

Ankette kendisini MHP seçmeni olarak tanımlayan vatandaşların Temmuz 2019'da yüzde 38,8 "Evet", yüzde 52,1 "Hayır" dediği görülürken, Aralık 2019'da ise yüzde 51,2 "Evet", yüzde 44,1 "Hayır" dediği görüldü. MHP seçmeninde 5 ayda "AB'ye evet" diyen vatandaşlarda yüzde 15'e yakın artış görüldü. Bu soruya Ocak 2021'de sorulduğunda ise yüzde 60,4 "Evet", yüzde 36,9 "Hayır" cevabı verildi. Bu iki senede MHP seçmeninin AB'ye desteği yüzde 20'den fazla arttı.

HDP'LİLER "EVET"TE ZİRVEDE

Aynı ankette kendisini HDP'li olarak tanımlayan vatandaşların Temmuz 2019'da yüzde 72,4 "Evet", yüzde 25,9 "Hayır" derken, Aralık 2019'da yüzde 72,1 "Evet", yüzde 24,0 "Hayır" dedikleri görüldü. HDP seçmeninin 5 aylık sürede çok fazla değişim gözlenmedi. Aynı soruya Ocak 2021'de ise HDP'liler yüzde 88,5 "Evet", yüzde 6,4 "Hayır" dedi. Bu iki yıllık sürede ise HDP seçmeninin AB desteği zirveye ulaştı.

"İKTİDARIN YÖNLENDİRME BECERİSİ..."

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sancar, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sancar, değişimin anketlerin yapıldığı günlerde ülkede yaşanan olaylara ve "iktidarın hem kendi seçmenini hemde muhalefet seçmenini yönlendirme becerisi" ile bağlı olduğunu belirtti.

MetroPOLL'ün anketinin sonuçları şöyle: