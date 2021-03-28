Cumhur İttifakı, 2023 genel seçimleri için çalışmalarını sürdüyor

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7. olağan kurultayın ardından yaptığı ilk merkez karar yönetim kurulu (MKYK) toplantısında parti yönetimine 2023 seçimlerine yönelik çalışma talimatı verirken, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’den de aynı hamle geldi. Partisinin 13. olağan kurultayı sonrasında ilk kez önceki gün MYK üyeleriyle bir araya gelen ve başkanlık divanını belirleyen Bahçeli, “seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak bu kadroların Türkiye’yi seçime götürecek kadro olduğunu” söyledi.

KARŞILIKLI ONAY

Bahçeli ile Erdoğan’ın yeni stratejisi de Meclis üzerinden olacak. İttifak, Meclis çalışmalarına ağırlık vererek yeni anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nda (SPY) değişiklik öngören yasa teklifi üzerinde kafa yoracak. Bahçeli’nin bu nedenle Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’yı, Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İlişkilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı yaptığına dikkat çekiliyor. MHP, SPY ve yeni anayasadan beklentilerini hazırlayarak iktidar kanadı ile paylaşacak. İktidar kanadı da yaptıkları yasal düzenlemeyi MHP’nin onayına sunacak. MHP’nin yeni anayasadan “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam anlamıyla işleyebilmesine yönelik beklentisi olduğu” vurgulanıyor. Ayrıca MHP, gerek yeni anasayada gerekse SPY’de “terörle iltisaklı partiler ve siyasetçiler ile ilgili yaptırımların net bir şekilde yer almasını istiyor.” Erdoğan’ın da yeni MYK’de Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş’ı, “Cumhur İttifakı’nın elini güçlendirmek amacıyla grup başkanvekilliği görevine getirdiği” belirtiliyor.

Kurmaylarına 2023 seçimleri için çalışılma talimatı veren Bahçeli’nin 2024 yerel seçimlerine de aynı kadro ile gidileceğini vurguladı.