Ali Babacan DEVA Partisi'nin neden kurulduğunu açıkladı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 23:04

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde bir araya geldiği gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ekonomi dışındaki gündem maddelerinin sürekli ön planda tutulduğunu savunan Babacan, vatandaşların hassasiyet gösterdiği dini ve milli konuların ön plana çıkarıldığını söyledi.

Babacan, "İşlerin daha da kötüleşeceğini gördüğümüz için bu siyasi partiyi kurmaya karar verdik. Amacımız, bütün planlarımız, hazırlıklarımız iş başa düştüğünde, yani Türkiye'yi yönetme sorumluluğu üzerimize düştüğünde planlarımızla, projelerimizle ve kadrolarımızla tamamen hazır hale gelmek" dedi.

'AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASININ HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Bir gazetecinin "Uluslararası arenada Ayasofya'nın ibadete açılmasının ne gibi yansımaları olabilir?" sorusu üzerine Babacan, "Yöneticilerin içerideki ve dışarıdaki yansımalarını, sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İktidarın bütün açıklamalarını "tutarsız" olarak nitelendiren Babacan, "Yönetimin en büyük sorunu, Ayasofya konusundan bağımsız söylüyorum, tutarsızlık, her konuda" değerlendirmesini yaptı.

'CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MISINIZ?'

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? Abdullah Gül aday olursa destekleyecek misiniz?" sorusu üzerinde de Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"A planı için konuşuyorsak, ona daha vakit var. B planı için de erken seçim kararı aldığı anda o gün konuşulur ama bu işin bir doğası vardır, tabiatı vardır. Bir siyasi parti varsa, o siyasi partinin genel başkanı varsa, orada da iddialı bir duruş gerekir yoksa niye bu çalışmalar yapılıyor?"