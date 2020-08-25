Ali Babacan koronavirüse yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs testinin pozitif olduğu duyurdu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Babacan, ''Biraz önce Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim'' dedi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:
''Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin''
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