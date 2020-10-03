Ali Babacan, teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışmalarına başlıyor. AKP'nin eski bakanlarından Babacan, 4 Ekim’de Çorum’da, 10 Ekim’de Diyarbakır’da, 11 Ekim’de Batman ve Bitlis’te olacak.

03 Ekim 2020 Cumartesi, 16:23
Ali Babacan, teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. Bugüne kadar 52 il ve 207 ilçede resmî teşkilatlanma sürecini tamamlayan DEVA Partisi, 75 il ve 332 ilçede de kurucu kadrolarını yetkilendirdi.

Kuruluş çalışmalarının ardından 20 ilin 70 ilçesinde birinci olağan kongrelerini tamamlayan DEVA Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye’nin DEVA’sı hazır” sloganıyla gerçekleştirilecek kongrelere katılacak.

Babacan’ın ilk durağı 4 Ekim’de Çorum olacak. DEVA Lideri, Çorum İl Kongresinin ardından 10 Ekim’de Diyarbakır’a, 11 Ekim’de Batman ve Bitlis’e giderek il kongrelerine katılacak.


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