Ali Babacan Twitch yayıncısı Jahrein'in programında keşkesini açıkladı

13 Haziran 2021 Pazar, 07:29

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya fenomeni ve Twitch yayıncısı Jahrein'in programına katıldı.

"Eğer geçmişle ilgili özeleştiri yapmak gerekirse, konuşmadığım konularla ilgili 'keşke konuşsaydım' diyorum" diye belirten Babacan, “İki tür siyaset var; umut siyaseti, korku siyaseti. Hükûmet şu an insanları etrafında ancak korkutarak tutabiliyor” dedi.

Atatürkçülük ile ilgili de konuşan Babacan, "Bu ülke bütün bu zorluklara rağmen hala ayaktaysa bu Atatürk'ün attığı sağlam temeller sayesindedir. Ve o ilkeler ve değerler üzerine bu ülke hala ayaktadır" dedi.

Babacan ayrıca, "Ekonomi politikaları konusunda dönemin başbakanıyla sık sık ters düştük. Yanlışları en çok dillendiren bendim. Bugün herhangi bir bakanın cumhurbaşkanının karşısında bir şey açıklaması mümkün mü?" diye ifade etti.