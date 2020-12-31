Ali Babacan'dan 5 farklı dilde yeni yıl mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yeni yılı, 5 farklı dilde kutladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2020 Perşembe, 17:29
Ali Babacan'dan 5 farklı dilde yeni yıl mesajı
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Ali Babacan, yeni yıl nedeniyle mesaj paylaştı. Babacan'ın, "Sağlık ve mutlu yıllar dilerim" şeklindeki mesajı 5 dil ile paylaştı. Babacan'ın mesajında kullandığı diller, Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca şeklinde oldu.

İŞTE O MESAJ:


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