Ali Babacan'dan 5 farklı dilde yeni yıl mesajı

31 Aralık 2020 Perşembe, 17:29

Ali Babacan, yeni yıl nedeniyle mesaj paylaştı. Babacan'ın, "Sağlık ve mutlu yıllar dilerim" şeklindeki mesajı 5 dil ile paylaştı. Babacan'ın mesajında kullandığı diller, Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca şeklinde oldu.

İŞTE O MESAJ: