Ali Babacan'dan Boğaziçi açıklaması

06 Ocak 2021 Çarşamba, 10:32

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, AKP'de siyaset yapmış olan Melih Bulu'nun atanmasını değerlendiren Babacan şöyle konuştu:

"Biz parti programına yazdık Varlık Fonu'nu, YÖK'ü kapatacağız. Varlık Fonu'nun 64 milyon borcu var. Sayıştay denetleyemiyor. Üniversite özerkliği önemli. 84 milyonluk ülkeyiz. Küçülmüş halimizle 24 ülkeden biriyiz. Siyasi gözlükle, ideolojik çerçeveden baktığınızda eğitimi öldürürsünüz. Mutlaka arındırılmış bir şekilde ele alınması gerekiyor. Üniversitelerimiz hayat boyu öğrenim kurumları hali getirilmesi gerekiyor. Dünya hızlı değişiyor, ömür uzuyor. YÖK'ü reforme edelim deniyor, olmaz. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Kurum alışmış. Kapatmak lazım. Rektör görevlendirmelerinde liyakat esas olmalı. Türkiye'nin gözbebeği bir eğitim kurumu Boğaziçi Üniversitesi. Başarılı kurumları sıradanlaştırma gibi bir eğilim var. Bu çok tehlikeli. Hükmedemiyorsa sıradanlaştırma, mümkünse kapatmak."