İstanbul Valiliği’nden ‘Boğaziçi’ önlemi: 2 ilçede yasak kararı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’li Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protestoler devam ederken, İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.
Foto: Vedat Arık
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak AKP’li Melih Bulu’nun atanmasına yönelik tepkiler devam ederken, İstanbul Valiliği, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplantı, yürüyüş ve gösterileri yasakladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada bugün Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi önünde bazı gösterilerin yapılacağına dair çağrıların yapıldığını ifade etti.
Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri hakkındaki yasak kararını şu ifadelerle duyurdu:
‘HER TÜRLÜ TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAKLANMIŞTIR’
“Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.
Değerli Hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Bulu’nun atanmasının ardından üniversite öğrencileri yerleşke önünde protesto gösterileri düzenlemişti. Öğrenciler eylemlerine bugün de devam etmeyi planlıyordu.
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