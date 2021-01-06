Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere yönelik operasyonlar sürüyor

06 Ocak 2021 Çarşamba, 07:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’li Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden kişiler bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi.

DHA’da yer alan habere göre; Protestolar sırasında "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



