Ali Babacan'dan erken seçim açıklaması

12 Haziran 2020 Cuma, 19:21

Ali Babacan, teşkilatlanmayı tamamlayıp seçimlere en kısa sürede hazır olmak istediklerini belirterek, "Malum, Türkiye'nin siyasi takvimi öngörülemez. Normalde seçimler 2023 Haziranı'nda ama Türkiye'de istikrarsızlığın arttığı dönemde erken seçim olur" açıklamasını yaptı.

Babacan, olası erken seçim tarihiyle ilgili ise, "Biz 2021-22'de olası seçim için ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

'ŞARTLAR ONLARI SEÇİME ZORLAYABİLİR'

Reuters ile yaptığı söyleşide 'Bu sene Ekim-Kasım gibi erken seçim olma ihtimali ne kadar zayıfsa Haziran 2023'e kadar sistemin dayanması ihtimali da o kadar zayıf' diyen Babacan, ''Biz 2021-22'de olası seçim için ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. İktidar halen işleri düzeltebileceğini zannediyor. Bu sene yapılabilecek seçim cumhurbaşkanlığı görev süresini 2.5 yıl kısaltacak. Bunu ne kadar arzu ederler emin değilim. Erken seçimi ne tetikler? İttikaf bozulursa, ki küçük ortağın erken seçimi tetikleme gibi bir durumu var, ya da ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal şartları iktidarı çok zorlayabilir. İktidarın siyasi meşruiyeti kalmaz. Şartlar onları seçime zorlayabilir" dedi.