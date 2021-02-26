Ali Babacan’ı eleştirdiği için ihracı istenen DEVA Partili Yıldırım'dan açıklama

26 Şubat 2021 Cuma, 13:09

DEVA Genel Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, Genel Başkan Ali Babacan'ın "Uygun zemin olduğunda Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi konuşulabilir" açıklamasına tepki göstermişti.

Yıldırım. “Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez. Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim. 'Demokrasi ve insan hakları' kılıfı geçirilmiş politikaların milletimize yedirilmesine asla ve asla aracılık etmeyeceğim. Ülkenin birliği ve beraberliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi vermeye devam edeceğim” demişti.

Yıldırım bu açıklamasının ardından parti tüzüğüne aykırı söz ve eylemleri nedeniyle kesin ihraç istemiyle Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Yıldırım konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yıldırım, açıklamasında verdiği ‘mücadele’nin karşısında ihracın bir utanç değil şeref olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle şunu ifade edeyim: Türkiye Cumhuriyeti'ni, milletimizi ve onun değerlerini korumak uğruna verdiğim siyasi mücadele, beni bulunduğum yerden ihraç ettirecekse, bu şahsım adına utanç değil, şereftir...” dedi.

PARTİ YÖNETİMİNE SORU YÖNELTTİ

Açıklamasında "Kurulurken demokrasiye ve özgürlüklere vurgu yapan parti, benim haklı eleştirilerime tahammül göstermek yerine, demokrasi ve özgürlük derken, meğer HDP çizgisinin savuna geldiği demokrasi ve özgürlük anlayışını kastetmiş" ifadelerini kullanan Yıldırım parti yönetinine de şu soruları yöneltti:

Sizin kutsalınız ve dokunulmazlarınız nelerdir?

HDP'yle gizli müttefikliği çağrıştıran bu dilin sırrı nedir?

Türk'ün vatanında Türk'ü yok saymaya çalışan projelerde rol mü üstlendiniz?

Yıldırım'ın açıklamasının tamamı şöyle:

“DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, anayasamızın ilk 4 maddesinin tartışılabileceğine dair yaptığı televizyon konuşmasından sonra, yaptığım değerlendirme dolayısıyla, kesin ihraç talebiyle 25 Şubat 2021 Tarihinde bana ulaşan belgeyle Genel Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyorum... Öncelikle şunu ifade edeyim: Türkiye Cumhuriyeti'ni, milletimizi ve onun değerlerini korumak uğruna verdiğim siyasi mücadele, beni bulunduğum yerden ihraç ettirecekse, bu şahsım adına utanç değil, şereftir...

Sormuştum: Anayasanın ilk 4 maddesinin hangisinden rahatsızsınız? Devletin adından mı, cumhuriyetin niteliklerinden mi, bölünmez bütünlüğünden mi, dilinden mi, Bayrağından mi, İstiklal Marşı'ndan mı, başkentinin Ankara oluşundan mı?

Görüyorum ki, soruma cevap vermek yerine, jet hızıyla ihracım akıllarına gelmiş... Genel Başkan'ın, Türk devletinin temellerini sarsacak açıklamalarından alınmayan parti yönetimi, ne hikmetse benim tepkimden alınmış... Kurulurken demokrasiye ve özgürlüklere vurgu yapan parti, benim haklı eleştirilerime tahammül göstermek yerine, demokrasi ve özgürlük derken, meğer HDP çizgisinin savuna geldiği demokrasi ve özgürlük anlayışını kastetmiş...

Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin tartışılmazIarını tartışmaya açmak serbest, bölücülerin kullandığı dili eleştirmek yasak kabul edilmiş!..

Şahsıma yapılan tebligatta, açıklamalarımla partiyi kamuoyu önünde küçük düşürdüğüm belirtilmiş...

Bu nasıl bir parti içi demokrasidir ki, Genel Başkan ve bazı parti yöneticileri PKK ve siyasi uzantısı partinin bile dile getirmediği şeyleri dile getirince küçük düşmüyor da, ben Türk milleti ve devletinin kutsalları adına savunmaya geçince küçük düşüyor!

Ne diyecektim? "Ne güzel buyurdunuz Sayın Genel Başkanım, anayasanın tartışılmazlarını delin delebildiğiniz kadar" mı diyecektim?

Aracılığınızla parti yönetimine soruyorum: Sizin kutsalınız ve dokunulmazlarınız nelerdir? HDP'yle gizli müttefikliği çağrıştıran bu dilin sırrı nedir? Türk'ün vatanında Türk'ü yok saymaya çalışan projelerde rol mü üstlendiniz?

ihraç talebine yol açan konuşmamın her satırın arkasındayım ve ömrüm oldukça bu ilkeler için mücadele edeceğim...

Milli Mücadele'de tırnaklarını kayalara tutturarak bizlere bu vatanı bırakan şehit ve gazilerimize, her karış toprağında kan, alın teri ve emek olan bu şehitler yurduna sadakatten ayrılmayacağım... İhraçtan çekinmiyorum... Çünkü herhangi bir partinin bana verebileceği hiçbir unvanı, bu toprakların bağımsızlığından ve bütünlüğünden önemli görmem... Bunun için de hangi bedel ödenecekse öderim...

Daha önce yaptığım basın toplantısında da ifade ettiğim ilkeyi, beni ihraç etmek isteyen iradenin beynine paslı çivi gibi yeniden çakıyorum: Ülkenin birlik ve beraberliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi bundan sonra da vermeye devam edeceğim... Devlet-ebet- müddet ülküsü yolunda üzerime düşen görevi sürdüreceğim...

Milletime kurulmak istenen tuzaklara karşı tabii ki tavırlı olacağım... ifade etmiştim ama anlamak istemeyen parti yönetimine anlamaları için yeniden sesleniyorum: Anayasanın ilk 4 maddesi, bizlerin vaz geçebileceği, konuşurken sesinin titreyeceği, yutkunacağı, tartışmaya açacağı maddeler değildir...

Belli ki, sözlerim, parti yönetimindeki makyajı dökmüş, gerçek ortaya çıkmıştır... Katlanamadıkları düşünce, Türk milletinin öz düşüncesidir... Parti yönetimi, Türk devlet ve milletini var eden değerler karşısındaki hazımsızlığıyla kendi gerçek yüzünü ifşa etmiştir... Buna vesile olmak da ne mutlu ki şahsıma nasip olmuştur...”



