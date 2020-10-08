Ali Edizer hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘hakaret’ten suç duyurusu
Türk Medeni Kanunu’nu hedef alarak erkeklere “İkinci eş alın” önerisinde bulunduktan sonra GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer hakkında, Eski Başbakan Mesut Yılmaz’a ilişkin “ifadeleri” nedeniyle Mesut Yılmaz'ın avukatı Erden Arısoy ve ANAP Platformu üyeleri suç duyurusunda bulundu.
ANAP Platformu üyeleri adliye önünde bir araya gelerek Edizer'in sosyal medya hesabı Twitter'dan Mesut Yılmaz'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi.
Grup adına açıklama yapan avukat Özgür Salman, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 21. Başbakanı Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada yapılan insani değerlerden uzak yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak için geldiklerini belirtti.
Eski Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sosyal medya paylaşımının çok sayıda vatandaş nezdinde büyük tepki ve infiale sebep olduğunu belirten Salman, "Edizer, bu paylaşımında eski başbakanımızın bir an önce ölmesi temennisini bühtan ile İman Hatip Liselerine atfetmiş, İmam Hatip Lisesi mezunlarını da ilgili paylaşımında gasilhanelerdeki pamuk görevlisi durumunda karikatürize etmiştir" diye konuştu.
Ülke yöneticilerinin eleştirilmesinin işleyen demokrasilerde var olması gereken bir olgu olduğunu ifade eden Salman, ancak hasta yatağında sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir insana ölüm dilemenin toplumda ayrımcılık yaratacağını bunu başkaca kurumlara ihale etmenin de genel anlamda ne toplumsal inançlara ne örf ve töreye ne de mer'i hukuk kurallarına uymadığını ifade etti.
Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu topraklarda hastaya 'Geçmiş olsun' denilir. Hele bunu yapan şüphelinin doktor olması hiç kabul edilebilecek bir durum değildir. Hasta psikolojisini en çok anlamasını beklediğimiz, hastaları iyileştirmekle mükellef bir mesleğin mensubunun hastanın bir an önce ölmesini dilemesi noktasını ise hekimlik mesleğine dair mesleki ve idari kurumların takdirine bırakmaktayız. Edizer tarafından yapılan paylaşımlar, sözünü ettiğimiz vasıfların tümünün dışındadır."
Ellerinde Mesut Yılmaz'ın fotoğraflarını taşıyan grup, açıklamanın ardından Edizer hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "nefret ve ayrımcılık fiillerinden suç duyurusunda bulunmak üzere Ankara Adliyesine girdi.
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