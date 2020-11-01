Ali Fuat Erbil’e uluslararası görev
Türk bankacılığının deneyimli ismi Ali Fuat Erbil, uluslararası teknoloji şirketlerinden C2FO’nun Global Danışma Kurulu’na katıldı.
Erbil, Türkiye dahil gelişen ülkelerdeki büyüme stratejisinde aktif rol üstlenecek. Yeni göreviyle ilgili konuşan Erbil, “Büyük ölçekli şirket ve finans kurumlarımızın bu tür teknoloji platformlarını iş modellerine dahil etmeleri, kaynak aktarım mekanizmasının daha sağlıklı çalışmasına ve sermayenin ekonominin kılcal damarlarını çok daha hızlı akmasına yardımcı olacak” dedi.
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