Ali Fuat Erbil’e uluslararası görev

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

Erbil, Türkiye dahil gelişen ülkelerdeki büyüme stratejisinde aktif rol üstlenecek. Yeni göreviyle ilgili konuşan Erbil, “Büyük ölçekli şirket ve finans kurumlarımızın bu tür teknoloji platformlarını iş modellerine dahil etmeleri, kaynak aktarım mekanizmasının daha sağlıklı çalışmasına ve sermayenin ekonominin kılcal damarlarını çok daha hızlı akmasına yardımcı olacak” dedi.