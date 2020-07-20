Ali İsmail Korkmaz'a 'tribün' yasağı
TFF yetkilileri Ali İsmail Korkmaz'ın kartonunu stada almadı.
Vodafone Park Stadı'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde karton taraftarlar gündem olmuştu.
Beşiktaş Kulübü jest olarak Fenerbahçe'nin de stada kartontaraftar getirmesine izin vermiş, aralarında Selçuk Yula, LEfter gibi isimlerin bulunduğu isimlerin de fotoğrafları tribünde kendisine yer bulmuştu.
Gazeteci Gökhan Argın, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Ali İsmail Korkmaz fotoğrafının bulunduğu kartonun da stada getirildiğini, ancak tribüne alınmadığını yazdı. Argın, Ali İsmail Korkmaz'ın kartonun Beşiktaş değil, TFF yetkililerince stada sokulmadıını da duyurdu.
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