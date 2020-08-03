Ali Koç Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesini verdi

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:44

Kurban Bayramı sebebiyle Fenerbahçe Kulübü’nde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından konuşan Ali Koç, futbolda önümüzdeki günlerde bir dizi açıklamaları olacağını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Kurban Bayramı nedeniyle bugün bayramlaşma töreni yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene sarı-lacivertlilerin yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu ve genel kurul üyelerinin yanı sıra amatör branşlardan sporcular da katılım gösterdi.

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Vefa Küçük, büyük bir katılım olduğunu söyleyerek, “Bu, Fenerbahçe’mizin gücünü, birliğini ve beraberliğini gösteren güzel bir tablo” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bayramlaşma töreni sonrasında FB TV’ye yaptığı açıklamada futbol kulübü ile ilgili “Yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili” dedi.

İşte Ali Koç’un yaptığı açıklamaları:

“Öncelikle bu töreni gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla iki Yüksek Divan Kurulu toplantısını ve Ramazan Bayramı'nda geleneksel toplantıları yapamadık. Bu bayramda bu töreni yapalım diye çok evvelden belirlemiştik. Bekle, gör modundaydık. Rakamlar ne çok artıyor, ne çok azalıyor. Buna rağmen kucaklaşamasakta beraber olmak, yumruk tokuşturmak, dirsek tokuşturmak, çocukları, büyükleri, sporcularımızı görmeye ihtiyacımız var, dedik. Devletin verdiği tüm uyarıları da göz önünde bulundurarak, tüm tedbirlerimizi aldık. Yanılmıyorsam 500 kişinin katıldığı bir bayramlaşma töreni oldu. Hiç yoktan daha iyidir diyorum. İyi ki de bu kararı verip, arkasında durmuşuz. Beraber olmayı özlemişiz. Burada en hoşuma giden mevzu ise; 7'den 70'e kongre üyesi, Fenerbahçe taraftarı aileleri ile büyükleriyle, ananeneleriyle, babaanneleriyle, dedeleriyle katılmalarıydı. Bayramlaştık, fotoğrafları çektirdik, konuşmalarımızı yaptık. Çok şükür her şey yolunda geçti. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin, tüm Türk milletinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. İnşallah sağlık, huzur, refah, barış, bereket içinde daha nice bayramları, hep beraber kucaklayabiliriz.

YENİDEN BAŞLIYORUZ

Bu sene sportif açıdan da değişik bir sene oldu. Pandemi dolayısıyla hiç alışık olmadığımız tarihlerde maçlar yaptık. Hiç alışık olmadığımız gibi bazı branşlarda ligler iptal edildi. İyi gittiğimiz branşlar vardı ama yaşayarak bazı şeyleri gördük, öğrendik. Şimdi yeni sezon çalışmalarımız başlıyor. Bilhassa futbol herkesin ilgisini çekiyor. Merakla bekleniyor. Basketbol ve voleybol şubemizde kadın ve erkeklerde her şey tamam. Çoğu açıklandı. Şimdi var gücümüzle çalışıp, sezona hazır olmak amacındayız. Futbola gelince de yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili. 8 Ağustos'ta sağlık testleri başlıyor. Testler bitince birkaç gün sonra topbaşı olacak, Topuk Yaylası'nda… Amacımız mümkün olduğu kadar önümüzdeki sezon Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımında mücadele edecek oyuncuların; kalacaklar, gidecekler, gelecekler, hepsini ağustos ayı içerisinde sonuçlandırmak. Bunda başarılı olabilirsek, tam hazır olabileceğimizi düşünüyorum.

Pandemiyle ilgili, maçlar nasıl oynanacak? Ne şartta oynanacak? Ne tedbirler alınacak? Herhalde açılış tarihine yakın bir zamanda TFF yapacağı istişarelerle bizlere açıklayacaktır. Bizim amacımız, ümidimiz, arzumuz, sezonun seyircili başlaması. Buna istinaden bu sene en büyük değişiklik, kombine alacaklarla ilgili 6 maç daha fazla var. Seyircili oynanacaksa, bu herkes açısından yeni bir gelişme. Bence olumlu bir gelişme. Her anlamda fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tabi oyuncular açısından bunun külfeti de olacaktır, getirisi de olacaktır. İnşallah getirisi külfetinden çok daha fazla olur. Şartlar ne olursa olsun benim Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan olarak Yönetim Kurulunu temsilen, tüm profesyonellerimizi temsilen en büyük arzum bu kombinelere son iki senede gösterilen yoğun ilginin şartlar ne olursa olsun yine gösterilmesi. Çorbada herkesin tuzu olsun mantığıyla rica ediyorum, normal zamandaymış gibi desteklerini sürdürmeleri. Bu vesileyle inşallah önümüzdeki sezon hepimiz açısından hayırlı uğurlu, sarı lacivert başarılarla dolu bir sezon olur. Tekrar bayramınız kutlu olsun.”