Ali Koç, futbolculardan ne istedi?

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:06

Süper Lig’in üst sıralarındaki yarışa Fenerbahçe de dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, sezonun bitimine 3 hafta kala teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı yaptı.

Sivasspor, Beşiktaş (D) ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanmaları halinde Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama şansı bulacaklarını belirten Koç, “4 puan önümüzdeki Sivas'ı bu hafta konuk edeceğiz. Sonra Beşiktaş derbisi var. İki takım da direkt rakibimiz, mutlaka kazanmalıyız. Trabzonspor'un UEFA'dan men edilmesi olasılığını da unutmayalım. Şampiyonlar Ligi demek 20-30 milyon Euro gelir demek. Kulübümüz ve sizler için çok önemli bir fırsat. 9 puan alalım, rakipler puan kaybedecektir” diye konuştu.