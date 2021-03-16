Ali Koç: 'Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz'

16 Mart 2021 Salı, 14:28

Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikası, elektrikli oto üretimi yapılacak şekilde dönüştürülecek. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 'Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley de katıldı.

Ali Koç, yaptığı konuşmada, "2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini" açıkladı.

Ali Koç konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Çalışan sayımız 12 bine, ihracatımız 6 milyar dolara yükseldi. Bir aracı tek başına tasarlayıp, üretebilecek tek Türk firmasıyız. ”

Gümrük Birliği sürecinde sektörden çıkmalarının tavsiye edildiğinin altını çizen Ali Koç, “Bu ülkeye uzun vadeli yatırım yapan herkes kazanmıştır” dedi.

FORD VE VOLKSWAGEN ORTA TİCARİ ARACIN ORTAK ÜRETİMİ İÇİN ANLAŞTI

Ford Otosan'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşıldığı duyuruldu.

Bu kapsamda, Ford Otosan ile Ford Motor Company arasında bu projeyi gerçekleştirmek amacıyla 1T Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik Anlaşması, Yedek Parça Tedarik Anlaşması, Teknoloji ve Üretim Lisans Çerçeve Anlaşması ve ona bağlı olan Araç Programı Ürün Lisans Spesifikasyonları Ek Anlaşması imzalandı.

İlgili anlaşmalar uyarınca proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari araç ‘Yeni Nesil Ford Transit Custom' ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülüyor.

Ayrıca; Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikalarında üretilmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içerisinde şirket tarafından toplam 1,4 milyar Euro yatırım yapılması, halihazırda 180 bin adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405 bin adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülüyor.

Üretilecek araçların, yurt içinde Ford Otosan tarafından satışı gerçekleştirilecek Ford markalı olanlar haricindeki kısmının, Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmının satışlar aracılığıyla Ford Motor Company'ye aktarılması öngörülüyor.

Söz konusu yatırım, Ford Otosan tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 b,n adede çıkartan 20,5 milyar TL'lik Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ford Otosan'ın Gelecek Vizyon Toplantısı'nda "Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı: "Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum. Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık.

Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır.

Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü. Yakın gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız."