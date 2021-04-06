Ali Koç'tan büyük fedakarlık, koronavirüsün perde arkası
ÖZEL| Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hafta başı yapılan rutin koronavirüs testinin negatif çıkmasına rağmen kendisini kötü hissettiği için Denizlispor maçına gelmedi.
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Başkan Ali Koç'un hafta başı yapılan rutin testinin sonucu negatif çıktı. Ancak Koç kendisini kötü hissettiği için maça katılmadı. Ali Koç'un çevresini riske atmamak için maça gelmediği öğrenildi:
TAKIMI VE YÖNETİCİLERİ RİSKE ATMADI
Başkan Koç testi negatif çıkmasına rağmen kendisini izolasyona aldı. Takımı, maça gelecek yöneticileri ve başkalarını riske atmayan Ali Koç'un bu nedenle Denizlispor maçın katılmadığı öğrenildi. Ali Koç kendisini kötü hissetmesinin ardından bir test daha yapıldı ve bu test pozitif sonuçlandı. Başkan Ali Koç'un karantinası sürüyor.
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