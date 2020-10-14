Ali Koç'tan flaş darboğaz açıklaması

14 Ekim 2020 Çarşamba, 15:15

Yeni sezon için yapılan transferlerden bahseden Ali Koç, "Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli. Erol hoca bize Kasım ayının ortasına kadar sistemin oturacağını söyledi. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandı, aile ortamı var.

İyi yoldayız, umutluyuz" dedi ve "İki yılda çekmediğimiz çile kalmadı" ifadelerini kullandı.

Limitler konusunda da konuşan Koç, "Limitlerle ilgili tahkim kararı için AYM’ye başvurduk. Oradan da sonuç alamazsak AİHM’e gideceğiz" dedi.

"Emre Belözoğlu’nun mukavelesi gönüldendir" diyen Ali Koç, "Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre’nin kıymetini, değerini daha iyi anladık. Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Emre finansa ekiniyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi" diye konuştu.

Son olarak Emre Belözoğlu ile ilgili "Neden unvanı açıklanmadı?" sorularını yanıtlayan Koç, "Çünkü yoğunluk vardı, transferlerin bitmesini bekledik. Hakettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır" dedi.