Ali Koç'tan transfer şifreleri!

02 Temmuz 2020 Perşembe, 08:48

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te katıldığı programda kadrodaki oyuncuların durumlarını yorumladı..

Ali Koç; 4 futbolcunun sözleşmelerinin biteceğini vurgularken, transferdeki ihtiyaçlardan da bahsetti ve "4 sporcumuzun kontratı bitiyor, biri gitti. İki tane net, hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Altyapıya transferde harıl harıl çalışma var. 5-6 oyuncu ile anlaştık" dedi.

Fenerbahçe Başkanı; karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdıkları Isla'nın yanı sıra, sözleşmeleri sona erecek olan Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım ile de yeni sözleşme yapılmayabileceğinin işaretini verdi.

Koç transferleri gündemde olan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusunda sır vermezken; Roma'da forma giyen Brezilyalı savunmacı Juan Jesus'un transfer edileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.