Ali Koç'un döviz kuru hamlesi Fenerbahçe'yi kurtardı
Başkan Ali Koç’un Avro / TL değişikliği ısrarı Fenerbahçe’yi büyük borçtan kurtardı!
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin Türk Lirası hamlesi sonuç verdi. Sarı-lacivertliler, 108 milyon Avro’luk borcu Avro 7.71 iken ortalama 7.23’ten TL’ye çevirmişti. 2 aylık sürede Avro’nun 8.07’ye yükselmesiyle toplam kâr 110 milyon TL’ye ulaştı.
Fenerbahçe’de Ali Koç başkanlığındaki yönetim, borç yükünü azaltmak için yoğun çaba sarfediyor. Sarı-lacivertlilerin 2 ay önce yaptığı akıllı hamle TL üzerinden kulübe önemli bir kazanç sağladı. 108.2 milyon Avro'luk döviz borcunu kurun 7.71 TL olduğu dönemde 7.23'ten TL'ye çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler, yaklaşık 52 milyon TL'lik bir kazanç sağlamıştı.
Aradan geçen 2 aylık sürede Avro kurunun 8.07 TL'ye çıkmasıyla birlikte bu rakam yaklaşık 110 milyon TL'ye ulaştı. UEFA ile sürekli temas halinde olan sarı-lacivertliler, bazı maddi cezalar yese de borç yapılandırmadaki mücadelesine devam ediyor. Gözünü TFF'nin harcama limitlerindeki karara diken Fenerbahçe, transferdeki rotasını da TFF'ye göre şekillendirecek.
Kaynakt: Sözcü
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